إيمي ماديجان تفوز بأوسكار "أفضل ممثلة مساعدة" عن فيلم "Weapons"


كتب- مروان الطيب:

02:14 ص 16/03/2026

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، فوز الممثلة الأمريكية إيمي ماديجان بجائزة "أفضل ممثلة مساعدة" عن فيلم الرعب والإثارة "Weapons، بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98 هذا العام الذي يقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال طوال عام 2025.

تدور أحداث فيلم "Weapons" حول مدينة يختفي أطفالها في ظروف غامضضة، وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

حقق الفيلم نجاحا كبيرا في شباك التذاكر العالمي بإيرادات وصلت إلى 269 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 38 مليون فقط.

شارك ببطولة الفيلم كلا من: "جوليا جارنر، جوش برولين، سكارليت شير، بينديكت ونج، تأليف وإخراج زاك كريجر".

حفل الأوسكار 2026 يبث على قناة "ABC" ويقدمه كونان أوبراين

يقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين، إذ يبث الحفل على الهواء مباشرة على شبكة قنوات "أي بي سي" الأمريكية إلى جانب منصتي Disney و Hulu.

ويبث الحفل في الشرق الأوسط عبر قنوات إم بي سي وعبر شبكة قنوات Osn.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
سفرة رمضان

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
شئون عربية و دولية

بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
ترامب: الصين تحصل على 90% من نفطها عبر مضيق هرمز وعليها المساعدة في فتحه
شئون عربية و دولية

ترامب: الصين تحصل على 90% من نفطها عبر مضيق هرمز وعليها المساعدة في فتحه
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بدوري الأبطال
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بدوري الأبطال
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
حوادث وقضايا

طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار

