كشفت الأرجنتينية- الإسبانية، جورجينا رودريجيز عن وجودها في روما لحضور أحد عروض الأزياء.

نشرت جورجينا صور ومقاطع فيديوهات من كواليس استعدادها، عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، إذ ظهرت في إحدى الصور مع فريق عملها وكتبت على الصور: "روما مع فريق أحلامي".

جورجينا في البيت الأبيض لحضور فيلم "ميلانيا"

كشفت جورجينا مؤخرا عن وجودها في البيت الأبيض من أجل حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ميلانيا" بطولة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهد الحفل حضور عدد من أبرز النجوم والمسؤولين.

نشرت جورجينا صور من كواليس وجودها داخل البيت الأبيض عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "كم أنا محظوظة لأحضر العرض الخاص، تجربة رائعة وملهمة، مبروك على الفيلم يا ميلانيا ترامب على الجهد المبذول فيه، وعلى إضفاء الحيوية عليه بهذا الحضور والحساسية".

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

جورجينا تشارك في أبرز عروض الأزياء والمهرجانات العالمية

كشفت جورجينا خلال الفترة الماضية، عن حضورها عدد من فعاليات المختصة بالموضة والأزياء كان آخرها في ميلان،وشاركت جمهورها ومتابعيها صور من رحلتها هناك.

كما حضرت فعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وخطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة فور وصولها على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

