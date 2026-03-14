وفاة المطربة الشعبية فاطمة سرحان.. ونادية مصطفى تنعيها

كتب : نوران أسامة

12:53 م 14/03/2026

المطربة الشعبية فاطمة سرحان

رحلت عن عالمنا المطربة الشعبية فاطمة سرحان، خلال الساعات الماضية، عن عمر ناهر الـ 98 عاما، ونعتها الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نادية مصطفى تنعى فاطمة سرحان

وكتبت نادية مصطفى: "الحاجة فاطمة سرحان في ذمة الله، خالص عزائي لإبنتيها المطربة الدكتورة سوزان عطية والدكتورة منيرة سمير الأستاذة بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وللأستاذ الدكتور هشام العربي العميد الأسبق للمعهد وزوج المطربة سوزان عطية".

وأضافت: "أدعو الله أن يتغمد المرحومة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وكل محبيها الصبر والسلوان. فضلاً وليس أمراً نسألكم الدعاء، أثابكم الله."

نبذة عن الفنانة الراحلة فاطمة سرحان

بدأت مشوارها الغنائي في الإذاعة خلال خمسينيات القرن العشرين بعد أن اكتشفها المطرب زكريا الحجاوي، أحد رواد الفن الشعبي.

شاركت فاطمة سرحان بالغناء مع خضرة محمد خضر في قصة "أيوب وناعسة"، كما تعاونت مع أنغام في ألبوم "وحدانية" عام 1999.

كما برعت في الاستعراضات الفنية الشعبية، من بينها "رقصة الحجالة" التي قدمتها مع الراقصة نجوى فؤاد.

