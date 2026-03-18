إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي

كتب : عبدالله محمود

10:50 م 18/03/2026

صاروخ انشطاري إيراني يسقط على تل أبيب

أعلن التلفزيون الإيراني مساء اليوم الأربعاء، عن بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

إيران تطلق صاروخ انشطاري على إسرائيل

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن صاروخًا انشطاريًا أُطلق من إيران باتجاه جنوب إسرائيل.

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق المنارة ومرغليوت في إصبع الجليل، وكذلك في دوفيف وبرعام في الجليل الغربي.

إنذار مبكر في وسط إسرائيل

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إنذار مبكر في وسط وجنوب إسرائيل بعد رصد إطلاق الصواريخ من إيران، مؤكدة أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من وسط وجنوب إسرائيل ومنطقة البحر الميت.

