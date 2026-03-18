مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، تتباين مواعيد الاحتفال بعيد الفطر المبارك بين الدول العربية والآسيوية، نتيجة اختلاف طرق الاعتماد على الحسابات الفلكية أو تحري رؤية الهلال ميدانيًا، في هذا السياق، أعلنت كل من تركيا وسنغافورة والسعودية والإمارات وقطر مواعيد بدء العيد، وجميعهم يوم الجمعة عدا دولة واحدة أعلنت العيد السبت.

تركيا تحدد الجمعة أول أيام العيد

أفاد مركز الفلك الدولي بأن تركيا اعتمدت الحسابات الفلكية لتحديد موعد عيد الفطر، حيث قررت أن يكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري غرة أيام العيد، استنادًا إلى المعطيات الفلكية التي تشير إلى إمكانية رؤية الهلال مساء الخميس من داخل حدودها ومناطق جغرافية أخرى.

سنغافورة تعلن السبت أول أيام العيد بسبب تعذر رؤية الهلال

في المقابل، أعلنت السلطات في سنغافورة أن يوم السبت الموافق 21 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر، نظراً لتعذر رؤية الهلال من أراضيها مساء الخميس وفق الحسابات الفلكية.

السعودية والإمارات وقطر تُكمل شهر رمضان يوم الخميس

وفي الإطار ذاته، أعلنت لجان تحري رؤية الهلال في السعودية والإمارات وقطر، اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبذلك تتوافق الدول الثلاث على إكمال شهر رمضان يوم الخميس، مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر يوم الجمعة.a