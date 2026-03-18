إعلان

أول دولة تعلن عيد الفطر السبت

كتب : محمد جعفر

07:19 م 18/03/2026

رؤية هلال شوال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، تتباين مواعيد الاحتفال بعيد الفطر المبارك بين الدول العربية والآسيوية، نتيجة اختلاف طرق الاعتماد على الحسابات الفلكية أو تحري رؤية الهلال ميدانيًا، في هذا السياق، أعلنت كل من تركيا وسنغافورة والسعودية والإمارات وقطر مواعيد بدء العيد، وجميعهم يوم الجمعة عدا دولة واحدة أعلنت العيد السبت.

تركيا تحدد الجمعة أول أيام العيد

أفاد مركز الفلك الدولي بأن تركيا اعتمدت الحسابات الفلكية لتحديد موعد عيد الفطر، حيث قررت أن يكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري غرة أيام العيد، استنادًا إلى المعطيات الفلكية التي تشير إلى إمكانية رؤية الهلال مساء الخميس من داخل حدودها ومناطق جغرافية أخرى.

سنغافورة تعلن السبت أول أيام العيد بسبب تعذر رؤية الهلال

في المقابل، أعلنت السلطات في سنغافورة أن يوم السبت الموافق 21 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر، نظراً لتعذر رؤية الهلال من أراضيها مساء الخميس وفق الحسابات الفلكية.

السعودية والإمارات وقطر تُكمل شهر رمضان يوم الخميس

وفي الإطار ذاته، أعلنت لجان تحري رؤية الهلال في السعودية والإمارات وقطر، اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبذلك تتوافق الدول الثلاث على إكمال شهر رمضان يوم الخميس، مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر يوم الجمعة.a

هلال شوال عيد الفطر 2026 موعد العيد في الدول العربية الحسابات الفلكية موعد أول أيام عيد الفطر

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

اقتصاد

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

