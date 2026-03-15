تتجه أنظار العالم في الساعات الأولى من صباح غدًا الاثنين لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام والذي يقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود وصناع السينما من حول العالم وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2025.

ترشيحات ومفاجأت الأوسكار هذا العام

وشهدت ترشيحات هذا العام هيمنة فيلم الرعب والاثارة Sinners بـ 16 ترشيح ليصبح الفيلم الأعلى ترشيحا في تاريخ الأوسكار منها أفضل فيلم في العام وأفضل مخرج وأفضل ممثل في دور رئيسي.

وكانت من مفاجآت هذا العام ترشح الفيلم الفلسطيني صوت هند رجب القائمة النهائية بفئة أفضل فيلم أجنبي أيضا وسط عدد من الأعمال الهامة التي يتم عرضها طوال العام الماضي في العديد من المهرجانات العالمية وشهدت حضورا كبيرا واشادات من النقاد والجمهور معا.

أين يذاع حفل الأوسكار 2026؟

يقدم حفل جوائز الأوسكار هذا العام الإعلامي الأمريكي كونان اوبراين وسيتخلل الحفل تقديم عدد كبير من النجوم وصناع السينما للعديد من الفئات والجوائز وسط ترقب الملايين من محبي السينما حول العالم.

يبث الحفل على الهواء مباشرة على شبكة قنوات اي بي سي الأمريكية إلى جانب منصتي Disney+ و Hulu.

ويبث الحفل في الشرق الأوسط عبر قنوات ام بي سي وعبر شبكة قنوات Osn.

