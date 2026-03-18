قالت الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أجرى مساء اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا.

وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن عراقجي أكد لوزراء الخارجية، أن استهداف البنى التحتية للطاقة يأتي في سياق التصعيد ضد إيران وزعزعة استقرار المنطقة.

وشدد عراقجي لوزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا، على ضرورة اليقظة والتنسيق بين دول منطقة الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات.

