إعلان

نقابة المهن الموسيقية تنفي تدهور حالة هاني شاكر الصحية

كتب : مروان الطيب

12:53 ص 11/03/2026 تعديل في 12:59 ص
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    هاني شاكر
  • عرض 11 صورة
    نادية الجندي تدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية
  • عرض 11 صورة
    هاني شاكر المطرب
  • عرض 11 صورة
    المطرب هاني شاكر
  • عرض 11 صورة
    هاني شاكر
  • عرض 11 صورة
    هاني شاكر
  • عرض 11 صورة
    هاني شاكر._
  • عرض 11 صورة
    هاني شاكر...._
  • عرض 11 صورة
    هاني شاكر..._
  • عرض 11 صورة
    هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مصدر مقرب من نقابة المهن الموسيقية تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، بعد تداول أنباء عن وفاته من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

تحدث مصدر مقرب من المطرب هاني شاكر، في تصريح خاص لـ"مصراوي" خلال الساعات الماضية، عن تطورات الحالة الصحية، وتفاصيل متابعة الفريق الطبي المشرف على العلاج.

وقال: "هناك مؤشرات حيوية جيدة الحمد لله في حالة المطرب هاني شاكر، والفريق الطبي المشرف على متابعة حالته في العناية المركزة، يسعى من خلال المحاليل والتغذية للتعامل مع حالة النزيف التي حدثت في القولون، قبل إجراء الجراحة التي خضع لها".

موضحا: "تنشيط الوظائف الحيوية، والتعامل مع تأثير النزيف على نشاط الكلى والقلب، الحمد لله يسير بشكل جيد وسط متابعة دقيقة من الأطباء المشرفين على الحالة".

نادية مصطفى تكشف حقيقة دخول هاني شاكر في غيبوبة

طمأنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، جمهور ومحبي الفنان هاني شاكر على حالته الصحية في بيان لها، أوضحت خلاله أنه يتمتع بحالة مستقرة مع وجود تحسن طفيف، نافية الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول دخوله في غيبوبة أو فقدانه للوعي.

وأوضحت نادية مصطفى، المعنية بالتحدث إعلامياً باسم نقابة المهن الموسيقية عن الحالات الصحية، أن هاني شاكر يخضع لمتابعة طبية مستمرة، مشيرة إلى أن حالته تشهد تحسناً تدريجياً، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور حالته الصحية.

وأشارت نادية مصطفى إلى أن خالد عبد الغفار، وزير الصحة، حرص على زيارة المطرب هاني شاكر بالمستشفى، للاطمئنان على وضعه الصحي ومتابعة حالته عن قرب، في إطار الاهتمام بحالته الصحية.

وناشدت نادية مصطفى الجمهور ومحبي هاني شاكر الدعاء له بالشفاء العاجل، معربة عن أملها في أن يتعافى قريباً ويعود لممارسة نشاطه الفني و لقاء جمهوره في أقرب وقت.

اقرأ أيضا:

"مي عمر مبتعرفش ترقص".. دينا تفاجئ رامز جلال عن أكثر ممثلة تجيد الرقص الشرقي

بالصور.. لقاء سويدان بصحبة نجوم الفن في حفل سحور

هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
أخبار وتقارير

زيادة البنزين والسولار تشعل تكلفة الإنتاج.. كيف تأثرت أسعار الغذاء في الأسواق؟
"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
شئون عربية و دولية

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
كيف تتحدى إيران في ظل القصف أمريكا وإسرائيل وتلوح بورقة النفط ومضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

كيف تتحدى إيران في ظل القصف أمريكا وإسرائيل وتلوح بورقة النفط ومضيق هرمز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
سفرة رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
الفيتامينات المتعددة اليومية.. خطوة بسيطة لإبطاء شيخوخة الجسم
نصائح طبية

الفيتامينات المتعددة اليومية.. خطوة بسيطة لإبطاء شيخوخة الجسم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد