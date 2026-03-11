نفى مصدر مقرب من نقابة المهن الموسيقية تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، بعد تداول أنباء عن وفاته من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

تحدث مصدر مقرب من المطرب هاني شاكر، في تصريح خاص لـ"مصراوي" خلال الساعات الماضية، عن تطورات الحالة الصحية، وتفاصيل متابعة الفريق الطبي المشرف على العلاج.

وقال: "هناك مؤشرات حيوية جيدة الحمد لله في حالة المطرب هاني شاكر، والفريق الطبي المشرف على متابعة حالته في العناية المركزة، يسعى من خلال المحاليل والتغذية للتعامل مع حالة النزيف التي حدثت في القولون، قبل إجراء الجراحة التي خضع لها".

موضحا: "تنشيط الوظائف الحيوية، والتعامل مع تأثير النزيف على نشاط الكلى والقلب، الحمد لله يسير بشكل جيد وسط متابعة دقيقة من الأطباء المشرفين على الحالة".

نادية مصطفى تكشف حقيقة دخول هاني شاكر في غيبوبة

طمأنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، جمهور ومحبي الفنان هاني شاكر على حالته الصحية في بيان لها، أوضحت خلاله أنه يتمتع بحالة مستقرة مع وجود تحسن طفيف، نافية الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول دخوله في غيبوبة أو فقدانه للوعي.

وأوضحت نادية مصطفى، المعنية بالتحدث إعلامياً باسم نقابة المهن الموسيقية عن الحالات الصحية، أن هاني شاكر يخضع لمتابعة طبية مستمرة، مشيرة إلى أن حالته تشهد تحسناً تدريجياً، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور حالته الصحية.

وأشارت نادية مصطفى إلى أن خالد عبد الغفار، وزير الصحة، حرص على زيارة المطرب هاني شاكر بالمستشفى، للاطمئنان على وضعه الصحي ومتابعة حالته عن قرب، في إطار الاهتمام بحالته الصحية.

وناشدت نادية مصطفى الجمهور ومحبي هاني شاكر الدعاء له بالشفاء العاجل، معربة عن أملها في أن يتعافى قريباً ويعود لممارسة نشاطه الفني و لقاء جمهوره في أقرب وقت.

اقرأ أيضا:

"مي عمر مبتعرفش ترقص".. دينا تفاجئ رامز جلال عن أكثر ممثلة تجيد الرقص الشرقي



بالصور.. لقاء سويدان بصحبة نجوم الفن في حفل سحور



