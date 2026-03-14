كشف الفنان مصطفى بسيط عن تأليف أول عرض مسرحي له بطولة الفنان محمد إمام والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وكتب مصطفى بسيط عبر صفحته على "انستجرام": "اللهم جبراً يليق بعظيم سلطانك انتظروا النجم محمد امام فى أول تجربة مسرحية قريباً إن شاء الله عرض يليق بالجمهور المصري والعربي".

آخر مشاركات مصطفى بسيط الفنية

كانت آخر مشاركات مصطفى بسيط في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ابن النادي" عام 2025.

تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، حاتم صلاح، سيد رجب، اية سماحة، محمد لطفي، رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

أعمال ينتظر عرضها محمد إمام قريبا

ينتظر محمد عادل إمام عرض فيلم "شمس الزناتي: البداية" ويشارك ببطولة الفيلم كل من هدى المفتي، خالد أنور، مصطفى غريب، أحمد عبدالله محمود، تأليف محمدالدباح، إخراج أحمد خالد موسى.

كما يشارك الفنان شيكو بفيلم "صقر وكناريا" وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، والمقرر طرحهما بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

