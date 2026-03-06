إعلان

رحمة حسن تخطف الأنظار بدون مكياج والجمهور يعلق (صور)

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 06/03/2026
    رحمة حسن في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
    رحمة حسن تخطف الأنظار في أحدث ظهور (1)

خضعت الفنانة رحمة حسن، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها على "فيسبوك".

وظهرت رحمة بدون مكياج مما أظهر جمالها الطبيعي وبإطلالة كاجوال بسيطة، وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ما شاء الله، قمر، أحلى واحدة من غير مجهود، كنا عاوزين نشوفك في رمضان السنة دي، خطفتي قلبي، قمر الفن".

آخر مشاركات رحمة حسن في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رحمة حسن في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إيجار قديم" عام 2022.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، ، يعود رمزي لمنزل والده القديم، بعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

وشارك ببطولة المسلسل كل من شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت.

"الرجل الأخطر" آخر أعمال رحمة حسن بالسينما

كما كانت آخر مشاركات الفنانة رحمة حسن على شاشة السينما بفيلم "الرجل الأخطر" عام 2018.

تدور أحداث الفيلم حول عمر التهامي الذي يعود من إيطاليا إلى مصر بعد غياب 28 عامًا، حيث كان والده يمتلك عمارة مطلة على النيل باحثًا عن حقوقه المسلوبة من قبل مستأجري الشقق في هذه العمارة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سامح حسين، إدوارد، أحمد حلاوة، لطفي لبيب، سليمان عيد، تأليف جوزيف فوزي، إخراج مرقس عادل.

الفنانة رحمة حسن إطلالة رحمة حسن جلسة تصوير

