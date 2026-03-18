قال وزير الإعلام المصري ضياء رشوان، إن مصر تواصل جهودها مع جميع الأطراف في الحرب الراهنة في الشرق الأوسط، لخفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدًا أن مصر تتضامن بشكل كامل مع الدول الخليجية في العدوان الذي تتعرض له من قبل إيرن.

ضياء رشوان: مصر ستسعى للحفاظ على الأمن القومي العربي بكل الوسائل

وأوضح رشوان في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء، أن مصر لن تعتدي على أحد ولن تشارك في أي تحالف ضد أي طرف، وستسعى للحفاظ على الأمن القومي العربي بكل الوسائل.

وأكد وزير الإعلام المصري، أن الحكومة المصرية ناقشت كل الإجراءات الاحترازية التي قد تترتب على أي تطور للحرب، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وأشار الوزير المصري، إلى أن القاهرة تبدي استعدادها للوقوف مع أشقائها العرب بكل السبل الممكنة، مؤكدًا أن مصر لم تتوقف عن التواصل مع جميع الأطراف لوقف الحرب.

مصر تدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن جمهورية مصر العربية تدين بشكل كامل وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض بصواريخ باليستية وتجدد وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة التي تطال أمن واستقرار المملكة والذي يرتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر والعالم العربي.

كما أدانت مصر أيضا بأشد العبارات الاستهداف المتواصل من إيران للإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتجدد تضامنها الكامل معها.

وأكدت مصر إدانتها القاطعة لاى تهديدات او محاولات لاستهداف المنشآت النفطية أو الغاز في دول الخليج العربي الشقيقة، بما في ذلك منشآت الغاز الطبيعي المسال في راس لفان بقطر، مؤكدة وقوفها الكامل الى جانب قطر الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات آثمة.

كما تدين مصر كافة الاستهدافات للمنشأت المدنية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة في إطار التصعيد العسكري الخطير الحالي، بما في ذلك استهداف حفل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في دولة قطر الشقيقة، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكا صريحا وواضحا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية.