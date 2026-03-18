بسبب حرب إيران.. روسيا تدرس وقف تصدير الغاز إلى أوروبا

كتب : مصراوي

10:53 م 18/03/2026

دميتري بيسكوف

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن موسكو تدرس حاليا ما إذا كان ينبغي لها التوقف بشكل استباقي عن توريد موارد الطاقة إلى السوق الأوروبية.

وأضاف بيسكوف - خلال مؤتمر صحفي - "فيما يتعلق بالأمر الصادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدراسة إمكانية الانسحاب المبكر من أسواق الغاز الأوروبية، فإن هذه المسألة قيد الدراسة حاليا، وتتطلب تحليلا معمقا إلى حد كبير". وفق وكالة انباء /تاس/ الروسية.

وأشار إلى أن سوق الطاقة يشهد حاليا اضطرابات كبيرة بسبب الحرب الدائرة حول إيران، قائلا: "وبالطبع، فإن هذه الاضطرابات تجعل من الصعب على الجميع التنبؤ باتجاهات السوق. ولذلك يجري حاليا إجراء تحليل متعمق يأخذ في الاعتبار جميع خصوصيات الوضع الراهن".

وكان بوتين قد صرح، في وقت سابق، بأن الحكومة الروسية كُلّفت بتقييم جدوى ومدى ملاءمة وقف إمدادات الطاقة إلى السوق الأوروبية، موضحا أنه اعتبارا من 25 أبريل تعتزم دول الاتحاد الأوروبي فرض قيود إضافية على شراء الهيدروكربونات الروسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، وصولا إلى حظر كامل لهذه الإمدادات بحلول عام 2027.

وفي السياق، أشار بوتين إلى أنه قد يكون من الأكثر فائدة لروسيا عدم انتظار إغلاق الباب في وجهها بصورة استعراضية، بل إعادة توجيه الإمدادات منذ الآن إلى وجهات أكثر جدوى.

