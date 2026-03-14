شاركت الفنانة يارا السكري، متابعيها، صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ونشرت يارا السكري، الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها برفقة كلبها وبدون مكياج.

تعليقات الجمهور على إطلالة يارا السكري

انهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها، كالتالي: "أجمل يويو" ، "الجمال كله" ، "تجنني" ، "ما شاء الله قمر" ، "ربنا يحميكي".

انتهاء تصوير مسلسل "علي كلاي"

أعلنت يارا السكري عبر حسابها على إنستجرام انتهاء تصوير مسلسل "علي كلاي"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي.

أبرز أحداث الحلقة 24

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "علي كلاي" العديد من التطورات، حيث بدأت بمواجهة قوية بين ميادة وعلي كلاي بعد لقائهما عقب فترة من التشرد، إذ فاجأته ميادة بإظهار خاتم "روح" مؤكدة له أنها ما زالت على قيد الحياة.

وتختتم الحلقة بذهاب علي كلاي إلى دار الأيتام للاطمئنان على الأطفال، إلا أن مديرة الدار تطرده، بينما يتمسك به الطفل آدم في لحظة مؤثرة، لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد الذي يترك المشاهدين في حالة ترقب لما ستكشفه الحلقات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

نور نجل الراحل هشام سليم: " تحولت جنسيًا لذكر ولسه متسجل في البطاقة أنثى"

بفستان أسود مُبهر.. جورجينا مع فريق عملها من أحدث ظهور في روما



