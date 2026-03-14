بدون مكياج.. يارا السكري تنشر صورا جديدة لها والجمهور يغازلها

كتب : سهيلة أسامة

12:01 م 14/03/2026 تعديل في 12:05 م
    أحدث ظهور للفنانة يارا السكري
    يارا السكري تشارك جمهور صورًا جديدة
    يارا السكري تنشر صور جديدة مع كلبها
    يارا السكري تنشر صورًا جدية من أحدث ظهور
    يارا السكري تنشر صورًا جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام
    أحدث ظهور ليارا السكري مع كلبها
    يارا السكري تخطف الأنظار

شاركت الفنانة يارا السكري، متابعيها، صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ونشرت يارا السكري، الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها برفقة كلبها وبدون مكياج.

تعليقات الجمهور على إطلالة يارا السكري

انهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها، كالتالي: "أجمل يويو" ، "الجمال كله" ، "تجنني" ، "ما شاء الله قمر" ، "ربنا يحميكي".

انتهاء تصوير مسلسل "علي كلاي"

أعلنت يارا السكري عبر حسابها على إنستجرام انتهاء تصوير مسلسل "علي كلاي"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي.

أبرز أحداث الحلقة 24

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "علي كلاي" العديد من التطورات، حيث بدأت بمواجهة قوية بين ميادة وعلي كلاي بعد لقائهما عقب فترة من التشرد، إذ فاجأته ميادة بإظهار خاتم "روح" مؤكدة له أنها ما زالت على قيد الحياة.

وتختتم الحلقة بذهاب علي كلاي إلى دار الأيتام للاطمئنان على الأطفال، إلا أن مديرة الدار تطرده، بينما يتمسك به الطفل آدم في لحظة مؤثرة، لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد الذي يترك المشاهدين في حالة ترقب لما ستكشفه الحلقات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

نور نجل الراحل هشام سليم: " تحولت جنسيًا لذكر ولسه متسجل في البطاقة أنثى"

بفستان أسود مُبهر.. جورجينا مع فريق عملها من أحدث ظهور في روما

يارا السكري مسلسل علي كلاي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
حوادث وقضايا

انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
شئون عربية و دولية

إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
شئون عربية و دولية

إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو
حوادث وقضايا

بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو

