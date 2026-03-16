"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر

نفت أسرة الفنان هاني شاكر شائعة فقدانه الوعي، مؤكدة أنه يتلقى رعاية طبية خارج مصر بعد نزيف سابق، مشددة على أن المعلومات الرسمية عن حالته تصدر فقط عبر أسرته ومصطفى كامل.

وشاركت الفنانة نادية مصطفى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانًا صادرًا عن أسرة الفنان، نقلته عن زوجة هاني شاكر، السيدة نهلة توفيق، للرد على ما يتم تداوله على بعض المواقع وصفحات السوشيال ميديا.

تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر

وأكد البيان أن ما يُنشر بشأن فقدان هاني شاكر الوعي غير صحيح تمامًا، مشددة على أن الفنان لم يتعرض لأي حالة إغماء كما أشيع، وأن الأخبار المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

وأضاف البيان: "كما نؤكد أن أي شخص يدّعي قربه من العائلة وينشر معلومات عن حالته هو شخص غير صادق، وكل ما يُنشر على لسان مصادر مقربة لا يمت للحقيقة بصله، والمعلومات الصحيحة عن حالة هاني شاكر تكون فقط لدى".

وتابعت: "ابنه شريف هاني شاكر والأستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ونادية مصطفى ولا توجد أي مصادر أخرى مخوّلة بالتصريح عن حالته".

أين يخضع هاني شاكر للعلاج؟

وأكمل البيان: "حاليًا هاني شاكر يتواجد في أحد المستشفيات خارج مصر حيث يخضع لمتابعة طبية دقيقة ويمر بمرحلة تغذية مكثفة لاستعادة قوته ولياقته بعد النزيف الحاد الذي تعرض له قبل إجراء عملية جراحية في القولون".

واختتمت: "أي معلومات تخالف ما سبق هي محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يروّج أخبارًا كاذبة دون مراعاة لمشاعر أسرته ومحبيه".

اقرأ أيضا..

الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر تصدر بيانا بشأن حالته الصحية

نادية مصطفى توضح أسباب سفر هاني شاكر للعلاج بالخارج وتنفي "فشل علاجه بمصر"



