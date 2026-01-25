إعلان

عزيز الشافعي وأمير طعيمة.. توافد نجوم الفن والموسيقى على عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم

كتب - معتز عباس:
تصوير - نادر نبيل:

07:43 م 25/01/2026
توافد نجوم الموسيقى على عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، اليوم الأحد، في مسجد الشرطة في التجمع، قاعة الروضة وقاعة الكوثر.
وحضر عدد من نجوم الفن والموسيقى لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة والد الموزع الموسيقي الراحل، أبرزهم الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، الملحن أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، وغيرهم.
وحرص تامر حسين على مواساة صديقه الموزع أحمد إبراهيم والوقوف بجواره لاستقبال المعزيَن.

أعلن الموزع أحمد إبراهيم، الجمعة الماضية، عن وفاة والده، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا حبيبي وروحي مات".

يذكر أن، آخر أعمال الموزع أحمد إبراهيم أغنية "خذلني" مع المطربة آمال ماهر، وتم طرحها على "يوتيوب" وتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي.

