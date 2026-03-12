مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

ليل

- -
19:45

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليون

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

التعاون

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
21:00

بتروجت

كرة السلة

الزمالك

- -
21:00

الجزيرة

الأمور تغيرت.. إيران تضع شرطا وحيدا للمشاركة في كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

02:01 م 12/03/2026

كأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة بشأن موقف منتخب إيران لكرة القدم من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو المقبل، في ظل التوترات والأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وذكرت شبكة beIN Sports الإخبارية، نقلًا عن وكالة وكالة مهر للأنباء، أن مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال باتت مرتبطة بتوفر ضمانات أمنية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى الدول المستضيفة لمباريات البطولة.

ويهدف هذا الطلب، وفق التقارير، إلى ضمان قدرة بعثة المنتخب الإيراني على خوض التدريبات والمباريات الرسمية تحت إشراف الفيفا، دون التعرض لأي مخاطر أو مشكلات أمنية خلال فترة البطولة.

المنتخب الإيراني يدرس إمكانية الانسحاب من المونديال

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن المنتخب الإيراني يدرس إمكانية الانسحاب من المونديال بسبب الأوضاع الحالية، وهو ما فتح باب التكهنات حول المنتخب البديل المحتمل الذي قد ينضم إلى المجموعة التي تضم كلًا من منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم ومنتخب بلجيكا لكرة القدم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب إيران كأس العالم 2026 منتخب مصر

