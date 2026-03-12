إعلان

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدًا

كتب : أحمد العش

09:56 م 12/03/2026

الطقس (3)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية غدًا الجمعة 13 مارس 2026 الموافق 23 رمضان، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، مع نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة

أوضحت الهيئة في بيان، أن الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة متوقعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، وقد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوه على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار في مصر غدًا

أشارت الأرصاد، إلى توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد، إضافة إلى شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تتحول إلى متوسطة الشدة خلال فترات المساء بنسبة حدوث تقارب 30% وعلى فترات متقطعة.

ولفتت إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعة تتراوح بين 35 و50 كم/ س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من مدن القناة وجنوب الصعيد وخليج السويس، ما قد يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

ونوهت الهيئة إلى أن تأثير الرياح قد يمتد مساءً بنسبة حدوث تقارب 20% إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة.

وحذرت الأرصاد، من شدة نشاط الرياح في بعض المناطق، مطالبة المواطنين بتجنب التواجد أسفل الأشجار أو بالقرب من اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، مع ضرورة القيادة بحذر بسبب احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات صادرة وفق أحدث خرائط الطقس، مع استمرار متابعة التطورات الجوية وإصدار تحديثات فورية في حال حدوث أي تغيرات.

الطقس الأرصاد أمطار تقلبات جوية

