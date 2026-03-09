إعلان

خالد تاج الدين يعلن وفاة والده

كتب : مروان الطيب

11:31 م 09/03/2026

الشاعر خالد تاج الدين

أعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن وفاة والده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله والدي في ذمة الله والعزاء على المقابر إن شاء الله".

حفل إفطار يجمع خالد تاج الدين وعمرو دياب

كان الشاعر خالد تاج الدين كشف عن حضوره حفل إفطار مؤخرا شهد تواجد عدد كبير من نجوم الغناء والشعراء والملحنين، منهم النجم عمرو دياب.

ونشر تاج مقطع فيديو من حفل الإفطار عبر صفحته على "انستجرام"، وكتب: "أحلى فطار مع الهضبة مع أيمن بهجت قمر والشباب".

من هو خالد تاج الدين؟

خالد تاج الدين من أشهر الشعراء في العالم العربي، كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، على سبيل المثال لا الحصر: جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم.

