اطمأنت الفنانة فيفي عبده على الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا وخضوعه لعملية جراحية.

رسالة فيفي عبده لهاني شاكر

نشرت فيفي عبده صورة للفنان هاني شاكر عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "ألف سلامة على أخويا الغالي أمير الغناء العربي هاني شاكر، بنحبك و بندعيلك بالشفاء العاجل يا هاني، إن شاء الله هتقوم بالسلامة و ترجع سالم غانم لمراتك الغالية نهلة و ابنك و أحفادك و كل حبايبك و ترجع تمتعنا بفنك الجميل".

مضيفة: "اللهم أشفه شفاء لا يغادر سقما ، اللهم البسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك ، وكرمك ، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية".

فيفي عبده تقدم برنامج "ألف ليلة مع فيفي" في رمضان 2026

تقدم الفنانة فيفي عبده برنامج المقالب "ألف ليلة مع فيفي" حصريا على قناة "Mbc مصر" طوال شهر رمضان.

وتستضيف الفنانة فيفي عبده خلاله عدد من أبرز النجوم الذي يقعوا ضحية لها وسط العديد من المواقف الكوميدية.

