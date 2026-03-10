إعلان

فيفي عبده توجه رسالة لهاني شاكر بعد أزمته الصحية.. ماذا قالت؟

كتب : مروان الطيب

12:17 ص 10/03/2026 تعديل في 12:18 ص

المطرب هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اطمأنت الفنانة فيفي عبده على الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا وخضوعه لعملية جراحية.

رسالة فيفي عبده لهاني شاكر

نشرت فيفي عبده صورة للفنان هاني شاكر عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "ألف سلامة على أخويا الغالي أمير الغناء العربي هاني شاكر، بنحبك و بندعيلك بالشفاء العاجل يا هاني، إن شاء الله هتقوم بالسلامة و ترجع سالم غانم لمراتك الغالية نهلة و ابنك و أحفادك و كل حبايبك و ترجع تمتعنا بفنك الجميل".

مضيفة: "اللهم أشفه شفاء لا يغادر سقما ، اللهم البسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك ، وكرمك ، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية".

فيفي عبده تقدم برنامج "ألف ليلة مع فيفي" في رمضان 2026

تقدم الفنانة فيفي عبده برنامج المقالب "ألف ليلة مع فيفي" حصريا على قناة "Mbc مصر" طوال شهر رمضان.

وتستضيف الفنانة فيفي عبده خلاله عدد من أبرز النجوم الذي يقعوا ضحية لها وسط العديد من المواقف الكوميدية.

هاني شاكر

اقرأ أيضا:

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة

الناقدة ماجدة خيرالله تهاجم هاجر أحمد ومخرجة "أب ولكن" وتلوم فراج

فيفي عبده هاني شاكر رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو للتغلب على أزمة نقص الأكسجين
رياضة محلية

الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو للتغلب على أزمة نقص الأكسجين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟