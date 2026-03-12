لحظات صعبة عاشها سكان الهرم غرب الجيزة، مساء الخميس، لدى سماع دوي انفجار هز أرجاء المنطقة.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار بشارع القومية متفرع من مشعل. وعلى الفور دفع مدير الإدارة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ تنسيقا مع مأمور قسم الهرم.

تبين بالفحص والمعاينة انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق السادس بعقار مكون من 7 أدوار، ونتج عن الانفجار حريق وانهيار واجهة الوحدة السكنية فضلا عن سقوط مصابين اثنين بحروق يحملان الجنسية السودانية.

الدفاع المدني أخمد نيران الحريق مع نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.