إعلان

دوي انفجار يرعب سكان الهرم.. وإصابتان بحروق داخل شقة سكنية

كتب : محمد شعبان

09:08 م 12/03/2026

موقع حريق انفجار شقة بالهرم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لحظات صعبة عاشها سكان الهرم غرب الجيزة، مساء الخميس، لدى سماع دوي انفجار هز أرجاء المنطقة.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار بشارع القومية متفرع من مشعل. وعلى الفور دفع مدير الإدارة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ تنسيقا مع مأمور قسم الهرم.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

تبين بالفحص والمعاينة انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق السادس بعقار مكون من 7 أدوار، ونتج عن الانفجار حريق وانهيار واجهة الوحدة السكنية فضلا عن سقوط مصابين اثنين بحروق يحملان الجنسية السودانية.

الدفاع المدني أخمد نيران الحريق مع نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار الهرم حريق شقة انفجارشقة الهرم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حزب الله يستهدف منظومتين للدفاع الجوي الإسرائيلي ومستوطنات
شئون عربية و دولية

حزب الله يستهدف منظومتين للدفاع الجوي الإسرائيلي ومستوطنات
الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
شئون عربية و دولية

الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
أحمد المسلماني يحتفي بتصدر "مرفوع مؤقتا من الخدمة" لـ محمد صبحي تريند "X"
دراما و تليفزيون

أحمد المسلماني يحتفي بتصدر "مرفوع مؤقتا من الخدمة" لـ محمد صبحي تريند "X"
أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك
رياضة عربية وعالمية

أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك
بسبب "الفراخ".. انهيار روجينا في مقلب رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

بسبب "الفراخ".. انهيار روجينا في مقلب رامز ليفل الوحش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا