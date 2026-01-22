باسم يوسف ينشر صورا مع نجوم Joy Awards ويوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

وجه الإعلامي الساخر باسم يوسف رسالة شكر على دعوته لحضور حفل مهرجان جوي أوردز 2026.

ونشر باسم مجموعة صور مع نجوم ونجمات الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "شكرا جدا على الاستضافة والدعوة الجميلة وروعة التنظيم، ربنا يوفقكم دايما. تركي آل الشيخ".

والتقط باسم صورًا مع الفنان أحمد فهمي، أسماء جلال، هشام شيكو، غادة عبدالرازق، محمد فراج، وغيرهم.

ويعد حفل Joy Awards من أبرز الفعاليات الفنية في الوطن العربي، حيث يكرم نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة حول العالم، تقديرًا لما قدموه من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب تكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في تطوير صناعة الفن.

وشهد الحفل حضور كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم: يسرا، فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، حسن الرداد، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن، بشرى، دريد لحام، صبا مبارك، نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، هيذر جراهام، إيمان العاصي، هاني رمزي، نادية الجندي، بوسي شلبي، حنان مطاوع، وآخرون.

