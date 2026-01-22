إعلان

باسم يوسف ينشر صورا مع نجوم Joy Awards ويوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

كتب : معتز عباس

12:52 ص 22/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    باسم يوسف وانغام
  • عرض 6 صورة
    باسم يوسف والاخوين احمد وحسن مالك
  • عرض 6 صورة
    باسم يوسف وغادة عبدالرازق
  • عرض 6 صورة
    باسم يوسف واحمد فهمي
  • عرض 6 صورة
    باسم يوسف على فيس بوك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الإعلامي الساخر باسم يوسف رسالة شكر على دعوته لحضور حفل مهرجان جوي أوردز 2026.

ونشر باسم مجموعة صور مع نجوم ونجمات الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "شكرا جدا على الاستضافة والدعوة الجميلة وروعة التنظيم، ربنا يوفقكم دايما. تركي آل الشيخ".

والتقط باسم صورًا مع الفنان أحمد فهمي، أسماء جلال، هشام شيكو، غادة عبدالرازق، محمد فراج، وغيرهم.

ويعد حفل Joy Awards من أبرز الفعاليات الفنية في الوطن العربي، حيث يكرم نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة حول العالم، تقديرًا لما قدموه من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب تكريم عدد من الأسماء التي ساهمت في تطوير صناعة الفن.

وشهد الحفل حضور كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم: يسرا، فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، حسن الرداد، مي عمر، هنا الزاهد، نيكول سابا، وفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن، بشرى، دريد لحام، صبا مبارك، نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، هيذر جراهام، إيمان العاصي، هاني رمزي، نادية الجندي، بوسي شلبي، حنان مطاوع، وآخرون.

اقرأ أيضا..

"أدعولي آلاقي نفسي" رحمة أحمد تعلن اعتزالها التمثيل

"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز: "يتردلك في أمك وأختك"

باسم يوسف حفل مهرجان جوي أوردز 2026 فيسبوك باسم يوسف تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أموال وأراضي ساحلية".. ما هي مكافآت لاعبي السنغال بعد التتويج بأمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

"أموال وأراضي ساحلية".. ما هي مكافآت لاعبي السنغال بعد التتويج بأمم أفريقيا؟
خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
أخبار مصر

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
نشرة التوك شو| توقعات بكسر عيار ٢١ حاجز الـ 7 آلاف جنيه وأصداء كلمة السيسي
أخبار مصر

نشرة التوك شو| توقعات بكسر عيار ٢١ حاجز الـ 7 آلاف جنيه وأصداء كلمة السيسي
"أخبار كاذبة".. ماكرون يرد على تصريحات ترامب في دافوس
شئون عربية و دولية

"أخبار كاذبة".. ماكرون يرد على تصريحات ترامب في دافوس
الأرصاد تكشف توقعات حالة طقس الخميس
أخبار مصر

الأرصاد تكشف توقعات حالة طقس الخميس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام