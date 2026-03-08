إعلان

باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور

كتب : مصراوي

05:59 ص 08/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال تواجد الشحات مبروك مع زوجته في فرح نجلهما
  • عرض 5 صورة
    أسرة الشحات مبروك يوم زفاف نجله
  • عرض 5 صورة
    صورة للشحات مبروك مع زوجته
  • عرض 5 صورة
    الشحات مبروك مع زوجته

كفر الشيخ - إسلام عمار:

خلف كل نجاح حكاية تضحية ودعم، وفي عالم الرياضة كثيرًا ما يقف خلف الأبطال أشخاص لعبوا دورًا كبيرًا في تحقيق إنجازاتهم، إذ أن من بين تلك القصص المؤثرة تبرز حكاية بطل وأسطورة كمال الأجسام المصري الشحات مبروك، الذي لم يتردد في الإشادة بزوجته والتي رحلت عن عالمنا منذ ساعات مضت صبيحة اليوم الأحد 8 مارس 2026 دورها في مسيرته الرياضية.

كشف بطل كمال الأجسام في أحد حواراته السابقة عن موقف إنساني مؤثر لزوجته، حين قال: "مراتي باعت دهبها عشان أكمل وأشارك في إحدى البطولات وأكون بطل"، في إشارة إلى حجم الدعم الذي قدمته له في بداياته.

رغم ابتعادها عن الأضواء ووسائل الإعلام، فإن الشحات مبروك لا يفوت أي لقاء إعلامي دون أن يذكر فضل زوجته عليه، مؤكدًا أنها كانت السند الحقيقي في رحلته نحو النجاح، خاصة في المراحل الأولى التي كانت تتطلب الكثير من التضحيات المادية والمعنوية.

يؤكد البطل المصري أن دعم زوجته كان أحد أهم الأسباب التي ساعدته على الاستمرار في مشواره الرياضي، حتى تمكن من المشاركة في البطولات الكبرى وتحقيق شهرة واسعة في عالم كمال الأجسام.

تبقى قصة زوجة الشحات مبروك نموذجًا للزوجة الداعمة التي وقفت إلى جانب زوجها في أصعب الظروف، لتثبت أن وراء كثير من النجاحات الكبيرة تضحيات صامتة لا يعرفها الجمهور، لكنها تصنع الفارق في حياة أصحابها.

كانت أسرة بطل كمال الأجسام الدولي الشحات مبروك، أعلنت وفاة زوجته متأثرة بوعكتها الصحية التي كانت تتلقى علاجها بمستشفى العجوزة بالقاهرة.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء إذ شملت تدوينات رواد موقع التواصل الاجتماعي كلمات الحزن المعبرة عن رحيل زوجة اسطورة كمال الأجسام نظرًا لما يلقيه من شعبية جارفة في مسقط رأسه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

