نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن ممثل المرشد في محافظة خراسان وعضو مجلس خبراء القيادة، أحمد علم الهدى، تأكيده بأن عملية اختيار وتعيين المرشد الجديد للجمهورية الإسلامية قد تمت بالفعل خلف الأبواب المغلقة.

حسم "الخلافة" سراً

وأكد علم الهدى أن مجلس الخبراء، المسؤول عن تعيين وعزل المرشد الأعلى، قد اتخذ قراره النهائي، واصفاً كافة الأنباء والشائعات التي تتحدث عن وجود خلافات أو عدم اتخاذ قرار حتى الآن بأنها "أكاذيب خالصة"، ورغم تأكيده على حسم الهوية، إلا أن علم الهدى لم يكشف عن اسم الشخصية التي ستقود البلاد خلفاً للمرشد الحالي.

"قرار لا رجعة فيه"

وشدد عضو مجلس الخبراء على الحصانة الدستورية لهذا القرار، موضحاً أنه وفقاً للدستور الإيراني، لا يحق لأي طرف، بما في ذلك أعضاء المجلس أنفسهم، تغيير آرائهم أو التراجع عن الاختيار بعد استقراره.

في انتظار "ساعة الصفر" للإعلان

وأوضح علم الهدى أن المسؤولية القانونية والإدارية لإعلان الاسم تقع الآن على عاتق رئيس أمانة مجلس الخبراء، حسيني بوشهري. وأشار إلى أن بوشهري هو المخول رسمياً بإعلان قرار المجلس للجمهور في التوقيت الذي تراه المؤسسة مناسباً.