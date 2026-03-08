حققت محافظة سوهاج مركزًا متميزًا ضمن عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية في سرعة التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في إنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة داخل الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة.

وجاء إدراج محافظة سوهاج ضمن المحافظات المتميزة نتيجة للمتابعة المستمرة من اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، والسيد كمال سليمان نائب المحافظ، وحرص الأجهزة التنفيذية على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق رضا المواطنين ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

توجيهات بسرعة الاستجابة للشكاوى

ويأتي هذا الأداء في إطار توجيهات محافظ سوهاج بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ومطالبهم، والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لفحص الشكاوى والعمل على حلها بشكل سريع وفعال، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز التنفيذي.

كما تحرص المحافظة على متابعة منظومة الشكاوى الحكومية بشكل مستمر، والتأكد من سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة عبرها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الشكوى ومنع تكرارها مستقبلًا.

تقرير مجلس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر فبراير الماضي، من خلال تقرير مفصل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأشار التقرير إلى تحقيق عدد من المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، من بينها محافظة سوهاج، إلى جانب عدد من المحافظات الأخرى، بما يعكس تطور منظومة التواصل مع المواطنين وتحسين سرعة الاستجابة لمشكلاتهم.