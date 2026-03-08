إعلان

بسبب خلاف على قطعة أرض.. مشاجرة بين 3 أشخاص في القليوبية

كتب : علاء عمران

12:13 م 08/03/2026

جانب من الفيديو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالمحافظة.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة بنها بلاغًا من مالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة المحافظة، بتضرره من شقيقين أحدهما يحمل جنسية أجنبية، بسبب نشوب مشاجرة بينهم على خلفية خلاف حول ملكية قطعة أرض كائنة بدائرة المركز.

مشاجرة بين 3 أشخاص في القليوبية

وأوضح الشاكي أن المشكو في حقهما نقلا سيارة نقل خاصة بهما إلى داخل قطعة الأرض محل النزاع، وتعدى أحدهما عليه بالسب والضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابته.

وفي وقت لاحق، تلقى مركز الشرطة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال أحد المشكو في حقهما مصابًا بكدمة وجرح قطعي مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

وبمناقشته أنكر ما نُسب إليه، واتهم الشاكي وآخرين بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، وذلك بسبب الخلاف ذاته على قطعة الأرض، ما أدى إلى إصابته.

وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
رياضة محلية

"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
حزن في السويس على رحيل "رنجة".. قتله "جامع خردة" خوفاً من الفضيحة
أخبار المحافظات

حزن في السويس على رحيل "رنجة".. قتله "جامع خردة" خوفاً من الفضيحة
"في قمة سعادتي".. ماذا قال جوارديولا عن تألق عمر مرموش؟
رياضة عربية وعالمية

"في قمة سعادتي".. ماذا قال جوارديولا عن تألق عمر مرموش؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه