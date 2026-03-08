بسبب خلاف على قطعة أرض.. مشاجرة بين 3 أشخاص في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالمحافظة.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة بنها بلاغًا من مالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة المحافظة، بتضرره من شقيقين أحدهما يحمل جنسية أجنبية، بسبب نشوب مشاجرة بينهم على خلفية خلاف حول ملكية قطعة أرض كائنة بدائرة المركز.

مشاجرة بين 3 أشخاص في القليوبية

وأوضح الشاكي أن المشكو في حقهما نقلا سيارة نقل خاصة بهما إلى داخل قطعة الأرض محل النزاع، وتعدى أحدهما عليه بالسب والضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابته.

وفي وقت لاحق، تلقى مركز الشرطة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال أحد المشكو في حقهما مصابًا بكدمة وجرح قطعي مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

وبمناقشته أنكر ما نُسب إليه، واتهم الشاكي وآخرين بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، وذلك بسبب الخلاف ذاته على قطعة الأرض، ما أدى إلى إصابته.

وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية