وصل جثمان زوجة بطل العالم في كمال الأجسام الشحات مبروك، اليوم الأحد، إلى مسجد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وذلك تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة عليها وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

صلاة الجنازة في مسجد إبراهيم الدسوقي

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيدة داخل مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، أحد أبرز المساجد بمدينة دسوق، قبل نقل الجثمان إلى مثواه الأخير لبدء مراسم الدفن.

وشهد محيط المسجد توافد عدد من أهالي المدينة وأقارب الأسرة للمشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لبطل كمال الأجسام الشحات مبروك وأسرته.

الدفن في مقابر أبو النصر

وعقب انتهاء صلاة الجنازة، من المقرر أن يتم نقل الجثمان إلى مقابر أسرة الفقيدة في منطقة مقابر أبو النصر بمدينة دسوق، حيث ستُوارى الثرى بحضور أفراد العائلة والمقربين.