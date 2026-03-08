إعلان

بالصور- وصول جثمان زوجة الشحات مبروك لمسجد إبراهيم الدسوقي لبدء صلاة الجنازة

كتب : إسلام عمار

12:15 م 08/03/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (4)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (5)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (2)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (6)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (7)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (8)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (9)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (10)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (11)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (12)
  • عرض 12 صورة
    جنازة زوجة الشحات مبروك (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل جثمان زوجة بطل العالم في كمال الأجسام الشحات مبروك، اليوم الأحد، إلى مسجد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وذلك تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة عليها وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

صلاة الجنازة في مسجد إبراهيم الدسوقي

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيدة داخل مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، أحد أبرز المساجد بمدينة دسوق، قبل نقل الجثمان إلى مثواه الأخير لبدء مراسم الدفن.

وشهد محيط المسجد توافد عدد من أهالي المدينة وأقارب الأسرة للمشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لبطل كمال الأجسام الشحات مبروك وأسرته.

الدفن في مقابر أبو النصر

وعقب انتهاء صلاة الجنازة، من المقرر أن يتم نقل الجثمان إلى مقابر أسرة الفقيدة في منطقة مقابر أبو النصر بمدينة دسوق، حيث ستُوارى الثرى بحضور أفراد العائلة والمقربين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنازة زوجة الشحات مبروك الشحات مبروك مسجد إبراهيم الدسوقي دسوق كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
حزن في السويس على رحيل "رنجة".. قتله "جامع خردة" خوفاً من الفضيحة
أخبار المحافظات

حزن في السويس على رحيل "رنجة".. قتله "جامع خردة" خوفاً من الفضيحة
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
رياضة محلية

"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه