خضعت الفنانة شيرين عبد الوهاب لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة التجمع عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وأجرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عملية جراحية في المرارة بالمنظار، واستقرت حالتها الصحية.

وكشفت مصادر مقربة أن شيرين دخلت المستشفى بعد منتصف ليل الأحد، وطلبت الفنانة مغادرة المستشفى في أقرب وقت ممكن بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، خاصة بعد تأكيد الأطباء استقرار حالتها وعدم وجود أي مضاعفات عقب العملية.

شيرين عبد الوهاب تُعيد نشر أغنية عسل حياتي

وأثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الفترة الماضية حالة من التفاعل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعادت نشر أغنيتها "عسل حياتي" من خلال صفحاتها الرسمية على موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

ومن جانبه أكد المحامي ياسر قنطوش أن صفحتي "فيسبوك" و"انستجرام" تحت سيطرة الفنانة شيرين عبد الوهاب، محذراً من التعامل مع حساباتها على مواقع "إكس"، و"تيك توك"، والقناة التي تحمل اسمها على "يوتيوب".



