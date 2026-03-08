إعلان

مصادر: تقسيط السيارة كيوت بديل التوك توك بمقدم 30 ألف جنيه

كتب : محمد نصار

12:24 م 08/03/2026

السيارة كيوت

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، تفاصيل أسعار ومقدم تقسيط السيارة كيوت بديل التوك توك والتي تم تشغيلها تجريبيًا في عدد من أحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن سعر السيارة كيوت يبلغ 200 ألف جنيه، وفي حالة السداد النقدي "كاش" يتم سداد 190 ألف جنيه فقط.

وأضاف المصدر، أن نظام التقسيط يبدأ من مقدم 30 ألف جنيه، مع سداد باقي التكلفة على أقساط.

وشدد المصدر، على أن السيارة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وتحصل على رخصة أجرة، كما يحصل السائق على رخصة أجرة وليست ملاكي.

اقرأ أيضًا:

تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات بعزبة الصفيح وسيدي فرج

