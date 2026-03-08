إعلان

بالأسماء.. الداخلية تسمح لـ42 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

كتب : علاء عمران

11:49 ص 08/03/2026

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت وزارة الداخلية قرارين جديدين رقمي 211 و212 لسنة 2026، يقضيان بالسماح لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء القراران بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للجنسية، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

ونص القراران على الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك بعد استيفائهم الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

تفاصيل قرار الداخلية بالسماح لـ42 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وتنوعت الجنسيات المأذون بالتجنس بها بين الألمانية، والأمريكية، والإيطالية، والأسترالية، والبريطانية، والكندية، والمجرية، والنمساوية، والفرنسية، والتركية، والفلسطينية.

وضمت قائمة الأسماء الواردة في القرار رقم 211 لسنة 2026 كلًا من:
أحمد محمد إبراهيم مصطفى، أيمن جلال عبد الواحد يونس، محمود فوزي محمد عبد الغني إسماعيل، محمد إبراهيم الرفاعي دراج، ماهر محمد رجاء عبد الحليم الدماطي، مصطفى محمد صفوت عبد العظيم الشيمي، أحمد السيد عبد الرحمن محمد سيدين، عمرو مصطفى علي المليجي قورة، شريف أحمد محمد عبد الغني، فاطمة الزهراء محمد تميم محمد، سارة صلاح الدين سيد أبو العلا بدر، ساندي كميل نجيب فرنسيس، مروة سعد الشربيني ذكر الله، أحمد محمد نظير أحمد عبد اللطيف، عمر خالد بن الوليد محمود علي محمد، فارس حربي عبد الحليم محمد حسنين، خالد وليد محمد أبو اليسر محمد أحمد، أحمد طه حامد حجازي حسن، سليم أحمد سامي عبد العزيز فتح الله، خالد عصام علي نور الدين، وعمرو علي عبد الرحيم أحمد.

كما تضمن القرار رقم 212 لسنة 2026 الإذن لعدد 21 مواطنًا مصريًا آخرين، أولهم محمد عادل عبد الرحمن محمد وآخرهم عمار رمضان عبد الرحمن أحمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الثانية من القرارين على نشرهما في الوقائع المصرية باعتبارها الجريدة الرسمية لنشر القرارات واللوائح الحكومية.

وصدر القراران بتاريخ 2 فبراير 2026 بتفويض التوقيع من مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الحصول على جنسيات أجنبية جنسيات أجنبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد
"في قمة سعادتي".. ماذا قال جوارديولا عن تألق عمر مرموش؟
رياضة عربية وعالمية

"في قمة سعادتي".. ماذا قال جوارديولا عن تألق عمر مرموش؟
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني
شئون عربية و دولية

جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني
"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه