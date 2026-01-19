"إطلالة ملكية".. يسرا تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في Joy Awards

خطفت النجمة يسرا الأنظار من أحدث ظهور لها في حفل مهرجان Joy Awards 2026.

ونشرت يسرا صورا لها من على اللافندر كاربت، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ليلة جميلة في احتفال مهرجان جوي أورد 2026".

ظهرت يسرا بإطلالة ملكية مرتدية فستان ذهبي طويل، تفاعل معها الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال الأصلي"، "ست الكل يسرا"، "القمر يسرا"، "نورتي الرياض يا يسرا".

وتنتظر يسرا عرض فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام.

كما يشارك في العمل السينمائي، مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

