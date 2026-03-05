أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 4 لسنة 2026، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بشأن منح المطاحن التموينية إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ/ 2026م.

موعد إجازة المطاحن في عيد الفطر 2026

قالت الوزارة، في مستند حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن المطاحن التموينية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ستمنح إجازة لمدة 4 أيام متتالية تبدأ من 19 فبراير وحتى 22 فبراير 2026.

وأضاف المستند، أن المطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة ملزمة بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، على أن تقوم المديرية بإبلاغ شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بذلك قبل يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

إجراءات صرف الأقماح والدقيق

أوضحت الوزارة، الإجراءات التنفيذية للإجازة، إذ تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بإرسال ملف إلكتروني يحتوي على بيانات جميع المخابز لكل مديرية، لتحديد أيام الإجازة لكل مخبز وإعادته إلكترونيًا إلى الشركة والوزارة.

وأكدت الوزارة، ضرورة تسجيل توقف المخابز عن العمل خلال فترة الإجازة على نظام إدارة المخابز بالمديريات المختصة.

وأشارت وزارة التموين، إلى أنه سيتم صرف حصة أيام 16 و17 و18 فبراير من الأقماح للمطاحن الممنوحة إجازة مسبقًا وفق متوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني، مع خصمها من البرنامج التنفيذي للأيام التالية بما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامجين.

وسيتم تعديل مواعيد إتاحة صرف حصص الدقيق للمخابز من بعد الساعة الثانية عشر صباحًا إلى الساعة الثانية صباحًا، والبدء في شحن المخابز بعد الساعة الثانية صباحًا خلال أيام 15 و16 و17 و18 فبراير 2026.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إتاحة صرف يوم 22 فبراير للمخابز الحاصلة على إجازة، وفق مبيعات آخر يوم عمل فعلي لها، على أن يتم استئناف العمل بالنظام المعتاد اعتبارًا من يوم 22 فبراير، مؤكدةً على دور مديريات التموين في التأكد من توفر أرصدة الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذلك أرصدة الدقيق بالمخابز البلدية في نطاق كل مديرية.

واختتمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على أن هذا التوجيه يسري من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذه بدقة.



