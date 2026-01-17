إعلان

أصالة تساند شيرين عبدالوهاب أثناء حضورها joy awards: شدي عزمك يا بنت (صور)

كتبت- منى الموجي:
تصوير- منى الموجي:

08:47 م 17/01/2026
    أصالة
    أصالة
    أصالة (5)
    أصالة (4)

ساندت النجمة أصالة، زميلتها المطربة شيرين عبدالوهاب، في تصريحات إعلامية على هامش حضورها فعاليات النسخة السادسة من حفل صناع الترفيه - joy awards 2026، المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت 17 يناير.

وقالت أصالة في كلمتها "شدي عزمك يا بنت".

جدير بالذكر أن الحفل يشهد حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أحمد السقا، شاروخان، هاندا أرتشيل، هنا الزاهد، صفية العمري، فيفي عبده، نادية الجندي، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، محمد إمام، منة شلبي، رامي إمام، تامر عاشور، أحمد سعد، ماجد الكدواني، مايان السيد.

