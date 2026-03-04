تحويل عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري

يتساءل عدد كبير من المواطنين وأصحاب الأنشطة الصغيرة عن الإجراءات والمستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من الاستخدام المنزلي إلى النشاط التجاري، خاصة مع التوسع في فتح مشروعات داخل الوحدات السكنية.

وكشف مصدر مسؤول بـالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تغيير نشاط العداد من منزلي إلى تجاري يتطلب التقدم بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، مع استيفاء عدد من الأوراق الأساسية، وذلك لضبط منظومة الاستهلاك وتطبيق التعريفة المناسبة وفقًا لطبيعة النشاط.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة بحسب المصدر فتشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:-

صورة بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الطلب.

صورة عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة محل النشاط.

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

السجل التجاري والبطاقة الضريبية للنشاط (في حال وجودهما).

موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة بمزاولة النشاط داخل الوحدة.

استيفاء نموذج طلب تغيير نشاط من شركة الكهرباء المختصة.

وأوضح أن شركة التوزيع تقوم بعد تقديم الطلب بمعاينة الموقع للتأكد من طبيعة النشاط الفعلية، وفي حال ثبوت ممارسة نشاط تجاري، يتم تعديل بيانات العداد وتطبيق شريحة الاستهلاك التجارية وفقًا لقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن تغيير النشاط يترتب عليه اختلاف في قيمة المحاسبة الشهرية، نظرًا لاختلاف تعريفة الاستهلاك بين الاستخدام المنزلي والتجاري، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة في المحاسبة ومنع أي مخالفات تتعلق بإساءة استخدام العدادات.

وأكد أن عدم الإفصاح عن تغيير النشاط قد يعرض المشترك للمساءلة القانونية وتحرير محضر سرقة تيار أو محضر مخالفة شروط التعاقد حال ثبوت المخالفة.

واختتم بالتشديد على ضرورة توجه المواطنين إلى شركة التوزيع التابعين لها للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية، نظرًا لاختلاف بعض الإجراءات البسيطة من منطقة إلى أخرى٠٠

