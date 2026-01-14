حرصت الفنانة أيتن عامر على تشجيع المنتخب المصري في مباراة اليوم أمام السنغال، ونشرت مقطع فيديو مُصمم بواسطة الذكاء الاصطناعي، يجمعها مع اللاعب محمد صلاح.

وعلقت أيتن على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" قائلة: "لا يا صلاح بلاش الدم.. وريهم العظمة".

ويخوض منتخب مصر مواجهة منتخب السنغال مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

اقرأ أيضًا:

الإثنين.. ملتقى الهناجر يناقش "المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية تروي قصة الإنسان المصري"

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"