"لا يا صلاح بلاش الدم".. أيتن عامر تدعم المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال

كتب : سهيلة أسامة

11:31 ص 14/01/2026

ايتن عامر

حرصت الفنانة أيتن عامر على تشجيع المنتخب المصري في مباراة اليوم أمام السنغال، ونشرت مقطع فيديو مُصمم بواسطة الذكاء الاصطناعي، يجمعها مع اللاعب محمد صلاح.

وعلقت أيتن على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" قائلة: "لا يا صلاح بلاش الدم.. وريهم العظمة".

ويخوض منتخب مصر مواجهة منتخب السنغال مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

آيتن عامر

أيتن عامر دعم المنتخب المصري السنغال مباراة مصر والسنغال

