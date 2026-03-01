إعلان

رغم الحرب مع إيران.. هل تعتزم أمريكا السحب من الاحتياطي النفطي؟

كتب : مصراوي

05:54 ص 01/03/2026

وزارة الطاقة الأمريكية

وكالات


قال مسؤول في وزارة الطاقة الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تدرس السحب من مخزونها الاستراتيجي في أعقاب الضربات الجوية على إيران، وفقا لما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

وأضاف المسؤول للصحيفة، ردا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لتجنب ارتفاع أسعار النفط الخام، أنه لم تُجرَ أي مناقشات على الإطلاق بشأن المخزون الاستراتيجي.

قالت مصادر تجارية، إن شركات مالكة لناقلات نفط وشركات النفط الكبرى وشركات تجارة علقوا شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، بعد هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وإعلان طهران إغلاق الملاحة.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في إحدى شركات التجارة الكبرى ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها أجهزة تتبع ناقلات النفط تكدس السفن بجوار موانئ رئيسية، مثل الفجيرة في الإمارات، وعدم تحركها عبر مضيق هرمز.

وصرح مسؤول في مهمة الأمن البحري للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، أن العديد من السفن في المنطقة تلقت بثا لاسلكيا عبر جهاز موجات التردد العالي من الحرس الثوري الإيراني يفيد بأنه "لن يُسمح لأي سفينة بالمرور عبر مضيق هرمز".

وأكدت البحرية البريطانية، أن أوامر إيران غير ملزمة قانونا، ونصحت السفن بالعبور بحذر، وفقا للغد.

وزارة الطاقة الأمريكية الولايات المتحدة السحب من الاحتياطي النفطي الحرب مع إيران

