بها قوات أمريكية.. انفجارات بمطار أربيل وفي قاعدة حرير الجوية بالعراق

كتب : مصراوي

05:41 ص 01/03/2026

مطار أربيل

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عراقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وقوع انفجارات في مطار أربيل وفي قاعدة حرير الجوية، إذ تتواجد قوات أمريكية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلن التلفزيون الإيراني نبأ اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران السبت.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل ابنة المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي في قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر لها في مكتب خامنئي: " مقتل ابنة المرشد الإيراني آية الله خامنئي، إضافة إلى صهره وحفيده وزجة ابنه".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ".

