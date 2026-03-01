إعلان

انفجارات قوية وإطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابول

كتب : مصراوي

05:47 ص 01/03/2026

اشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية

وكالات

دوت انفجارات قوية تلاها إطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الأحد، وسط اشتباكات مستمرة بين القوات الأفغانية والباكستانية.

قال مسؤولون، إن الضربات الباكستانية الجمعة استهدفت منشآت ومواقع عسكرية تابعة لحركة طالبان الأفغانية في مدن منها كابول وقندهار، في واحدة من أكثر الضربات الباكستانية عمقا في جارتها الغربية منذ سنوات.

وتتهم إسلام اباد طالبان بإيواء مسلحي حركة طالبان باكستان الذين تتهمهم بشن تمرد داخل باكستان، وهو اتهام تنفيه طالبان.

ووصفت باكستان أفعالها بأنها رد على الهجمات عبر الحدود، بينما نددت بها كابول واصفة إياها بأنها انتهاك لسيادتها، إذ قالت إنها لا تزال منفتحة على الحوار لكنها حذرت من عواقب وخيمة في حال اندلاع أي صراع أوسع نطاقا.

ويزيد القتال خطر نشوب صراع لفترة طويلة على امتداد الحدود الوعرة البالغ طولها 2600 كيلومتر.

وتسارعت الجهود الدبلوماسية في وقت متأخر من الجمعة حين قالت أفغانستان، إن وزير الخارجية أمير خان متقي تحدث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول تهدئة التوتر وإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

ودعا الاتحاد الأوروبي كلا الجانبين إلى التهدئة والدخول في حوار، بينما حثت الأمم المتحدة على الوقف الفوري للأعمال القتالية، وفقا للغد.

