أول ظهور لـ هبة السيسي بعد إصابتها بالسرطان وخضوعها لجلسة كيماوي

كتب : معتز عباس

09:33 م 28/02/2026

إصابة هبة السيسي بالسرطان

كشفت الفنانة هبة السيسي عن أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض "السرطان"، وبدء أولى رحلتها العلاجية مع جلسات الكيماوي.

ونشرت هبة السيسي صورة جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها حليقه الرأس، خلال أزمتها مع "السرطان".

تفاصيل إصابة هبة السيسي بالسرطان

الفنانة هبة السيسي قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل حالتها الصحية خلال ظهورها في أحد البرامج، موضحة أنها أجرت عملية جراحية كبيرة عقب إصابتها بالمرض، مؤكدة أن الفترة الماضية كانت من أصعب مراحل حياتها، لكنها تجاوزتها بفضل الله ودعم أسرتها ومحبيها.

وقالت هبة السيسي: "إنها مرت بوعكة صحية شديدة استدعت خضوعها لجراحة دقيقة"، مضيفة: "الحمد لله ربنا كرمني وعدّت على خير، واطمئن كل الناس اللي سألوا عليّ وقلقوا ودعوا لي، أنا بقيت كويسة ورجعت بيتي".

رسالة من هبة السيسي لجمهورها بعد إصابتها بالسرطان

وكانت الفنانة قد شاركت قبل ذلك متابعيها لحظات من رحلتها العلاجية، حيث نشرت صورة من داخل غرفة العمليات عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم أنت الشافي شفاءً لا يغادر سقماً، دعواتكم".

هبة السيسي مرض السرطان العلاج الكيماوي

