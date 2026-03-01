إعلام إسرائيلي: اعتراض مسيرة إيرانية في أجواء النقب

وكالات

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، اعتراض مسيرة إيرانية في أجواء النقب، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر الأحد، دوي صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة بعد تسلل مسيرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه سيطلق بعد قليل أعنف العمليات الهجومية ضد الكيان الصهيوني وقواعد الإرهابيين الأمريكيين.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه يستنكر الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها حكومتا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مؤكدا أن قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه.