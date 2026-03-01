وكالة إرنا: مقتل علي شمخاني كبير مستشاري خامنئي وقائد الحرس الثوري

وكالات



أعلنت وكالة إرنا، اليوم الأحد، مقتل علي شمخاني كبير مستشاري خامنئي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن التلفزيون الإيراني نبأ اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران السبت.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل ابنة المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي في قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر لها في مكتب خامنئي: " مقتل ابنة المرشد الإيراني آية الله خامنئي، إضافة إلى صهره وحفيده وزجة ابنه".