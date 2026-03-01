

وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، دوي صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة بعد تسلل مسيرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه سيطلق بعد قليل أعنف العمليات الهجومية ضد الكيان الصهيوني وقواعد الإرهابيين الأمريكيين.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه يستنكر الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها حكومتا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مؤكدا أن قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه.

وأصدرت الحكومة الإيرانية بيانا رسميا نعت فيه خامنئي، معتبرة مقتله جرما عظيما، ومتعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب".