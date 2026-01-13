إعلان

تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

معتز عباس

07:53 م 13/01/2026
    تارا تلتقط صورة وهي تقراء كتاب
    تارا عماد

معتز عباس:

كشفت الفنانة تارا عماد عن أحدث ظهور لها أثناء قراءة الكتب.

ونشرت تارا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وهي تقرأ أحد الكتب باللغة الإنجليزي.

تفاعل المتابعين مع صورة تارا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة يا تارا"، "أفضل شيء القراءة"، "جميلة القراءة"، "إطلالة تحفة".

آخر أعمال تارا عماد الدرامية

تنتظر الفنانة تارا عماد عرض مسلسل شاهد قبل الحذف على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي تدور أحداثه حول تورط تارا في قضية غسيل أموال تحاول إثبات برائتها.

مسلسل شاهد قبل الحذف بطولة تارا عماد، علي الطيب، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سمر علام.

تارا عماد انستجرام

