تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها

درة تكشف عن صور جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة تارا عماد عن أحدث ظهور لها أثناء قراءة الكتب.

ونشرت تارا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وهي تقرأ أحد الكتب باللغة الإنجليزي.

تفاعل المتابعين مع صورة تارا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة يا تارا"، "أفضل شيء القراءة"، "جميلة القراءة"، "إطلالة تحفة".

آخر أعمال تارا عماد الدرامية

تنتظر الفنانة تارا عماد عرض مسلسل شاهد قبل الحذف على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي تدور أحداثه حول تورط تارا في قضية غسيل أموال تحاول إثبات برائتها.

مسلسل شاهد قبل الحذف بطولة تارا عماد، علي الطيب، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سمر علام.

اقرأ أيضا..

بالصور- بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور في السعودية

رمضان 2026.. محمد حاتم يجسد شخصية طبيب في "عرض وطلب"