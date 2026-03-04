إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ 250 ضربة في لبنان منذ دخول حزب الله الحرب

كتب : مصراوي

10:38 ص 04/03/2026

غارات إسرائيلية على لبنان أرشيفية

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انضمام حزب الله إلى الصراع يوم الاثنين، أكثر من 250 هجوماً على أهداف في لبنان، بما في ذلك 100 هجوم أمس، وفقاً للجيش.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال الليل قُصف مركز قيادة تابع لحزب الله في منطقة النبطية، بالإضافة إلى مواقع أخرى تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير قاذفة صواريخ تابعة لحزب الله استخدمت لإطلاق ثلاثة صواريخ على تل أبيب وحيفا في غارة جوية في غضون ساعة من الهجوم، وفقًا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

في جنوب لبنان، تشير تقديرات الجيش إلى أن نحو 300 ألف مدني لبناني قد نزحوا من قراهم بعد أن أجبرهم جيش الاحتلال على المغادرة، فيما أصدر الجيش أيضًا تحذيرات بالإخلاء لأكثر من اثنتي عشرة قرية أخرى في جنوب لبنان خلال الليل.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران إسرائيل وإيران إسرائيل

