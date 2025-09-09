كتبت- سهيلة أسامة:

خلال الأشهر الأخيرة، شهد الوسط الفني قرارات مؤثرة لعدد من الفنانات والمشاهير اللاتي قررن ارتداء الحجاب، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي

ففي بداية العام، أعلنت الفنانة السعودية وعد ارتداء الحجاب، وتبعتها الفنانة حلا شيحة التي عادت لارتدائه مجددًا.

كما فاجأت الفنانة سما المصري جمهورها بقرارها، إذ ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها على "فيسبوك" وهي تبكي، وطلبت من متابعيها التوقف عن نشر صور قديمة لها، قائلة: "لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجة ليا بجسمي ولا شعري تاني، أنا لبست الحجاب عشان خاطر النبي، أبوس إيدكم متنشروش حاجة بجسمي".

ومن جانبها، أعلنت الإعلامية هند مدحت ارتداءها الحجاب عبر منشور مؤثر على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتبت فيه: "عمري ما غلبت في الكلام.. ولا اتحطيت في موقف وكنت مش عارفة أقول إيه.. بس أنا فعلاً مش عارفة أكتب حاجة ولا أقول حاجة.. كنت واثقة في ربنا إنه عارف اللي جوايا.. بس مش قادرة أحول الحب لفعل.. النهارده أخيرًا أخدت الخطوة".

كما أعلنت مؤخرًا أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير ارتداءها الحجاب، ونشرت صورة لها بالحجاب عبر "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله، ماكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح".

