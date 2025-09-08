بإطلالات مختلفة.. بسمة بوسيل تنشر صورًأ من رحلتها في إيطاليا وفرنسا

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا مختلفة في إيطاليا وفرنسا.

ونشرت بسمة مجموعة صور بإطلالة مختلفة أثناء حضورها مهرجان "فينيسيا" السينمائي، وصورًا من شارع الشانزليزيه بباريس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وطرحت بسمة بوسيل مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغاني من بينها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

وتخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

"كلهم بيحبوا مودي".. ياسر جلال يشارك في رمضان 2026 بمسلسل جديد

كيف علقت حلا شيحة وسما المصري على ارتداء أسما شريف منير لـ"الحجاب"؟