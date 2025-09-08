إعلان

بإطلالات مختلفة.. بسمة بوسيل تنشر صورًأ من رحلتها في إيطاليا وفرنسا

07:09 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا مختلفة في إيطاليا وفرنسا.

ونشرت بسمة مجموعة صور بإطلالة مختلفة أثناء حضورها مهرجان "فينيسيا" السينمائي، وصورًا من شارع الشانزليزيه بباريس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وطرحت بسمة بوسيل مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغاني من بينها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

وتخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

