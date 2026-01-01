"تيجي نسيب" و"لا تهچي".. أنغام تتألق في حفلها الغنائي في السعودية

انطلق حفل أنغام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات،والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".

وقدمت أنغام باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب".

تميز الحفل بأداء صوتي متمكن وإحساس عالٍ، نجحت من خلاله انغام في أسر قلوب الحاضرين والمشاهدين، ومع نهاية كل وصلة غنائية، كان المكان يضج بـ تصفيق حاد ومستمر من الجمهور الحاضر.

يذكر أن أنغام احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.