إعلان

"تيجي نسيب" و"لا تهچي".. أنغام تتألق في حفلها الغنائي في السعودية

كتب : معتز عباس

12:17 ص 01/01/2026 تعديل في 12:30 ص
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أنغام تطرب معجبيها في حفلها الغنائي (1)
  • عرض 6 صورة
    أنغام تطرب معجبيها في حفلها الغنائي (2)
  • عرض 6 صورة
    حفل المطربة انغام في الرياض (2)
  • عرض 6 صورة
    حفل انغام في السعودية
  • عرض 6 صورة
    المطربة انغام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلق حفل أنغام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات،والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".

وقدمت أنغام باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب".

تميز الحفل بأداء صوتي متمكن وإحساس عالٍ، نجحت من خلاله انغام في أسر قلوب الحاضرين والمشاهدين، ومع نهاية كل وصلة غنائية، كان المكان يضج بـ تصفيق حاد ومستمر من الجمهور الحاضر.

يذكر أن أنغام احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.

أنغام تتألق في حفلها بالسعودية حفل أنغام في السعودي حفل أنغام في ليلة رأس السنة المطربة أنغام الموسيقار هاني فرحات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"