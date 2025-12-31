أحمد السقا: "سليمان عيد عاش في بيتي.. ومقدرتش أنزل أدفنه"

كشف النجم أحمد السقا، عن دفنه لجده وعدم مقدرته على دفن الفنان سليمان عيد.

وقال أحمد السقا، ببرنامج "واحد من الناس" عن حكايته مع دفن محبيه: "مش رغبة ولما بدأت معايا كانت بالصدفة، وكنت خايف وقتها، وبعمل كدا وأنا من أولى إعدادي، وأنا اللي دفنت جدي الله يرحمه".

وعن سبب عدم مقدرته دفن الفنان سليمان عيد، تابع: "فيه واحد بس اللي مقدرتش أنزل معاه وأدفنه.. قعدنا مع بعض 26 سنة وكان هزارنا تقيل مع بعض، وحتى الدكتور أشرف زكي كان مستغرب مني وقتها جدا، وقولتله أنا رجلي مش شايلاني وأول مرة أعرف هذا المصطلح".

وأوضح: "الدكتور أشرف قالي يعني مش هتنزل تدفن سليمان عيد، قولتله لا ..هدفن نفسي إزاي، الله يرحمه ويحسن إليه".

وأضاف: "سليمان عيد نموذج مش هيتحاسب وداخل الجنة وعلى مسئوليتي الشخصية، أنا عشت معاه أكتر من أهله، وعاش في بيتي أكتر ما عاش مع أي حد".