إعلان

أحمد السقا: "سليمان عيد عاش في بيتي.. ومقدرتش أنزل أدفنه"

كتب : هاني صابر

11:15 م 31/12/2025 تعديل في 01/01/2026

أحمد السقا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم أحمد السقا، عن دفنه لجده وعدم مقدرته على دفن الفنان سليمان عيد.

وقال أحمد السقا، ببرنامج "واحد من الناس" عن حكايته مع دفن محبيه: "مش رغبة ولما بدأت معايا كانت بالصدفة، وكنت خايف وقتها، وبعمل كدا وأنا من أولى إعدادي، وأنا اللي دفنت جدي الله يرحمه".

وعن سبب عدم مقدرته دفن الفنان سليمان عيد، تابع: "فيه واحد بس اللي مقدرتش أنزل معاه وأدفنه.. قعدنا مع بعض 26 سنة وكان هزارنا تقيل مع بعض، وحتى الدكتور أشرف زكي كان مستغرب مني وقتها جدا، وقولتله أنا رجلي مش شايلاني وأول مرة أعرف هذا المصطلح".

وأوضح: "الدكتور أشرف قالي يعني مش هتنزل تدفن سليمان عيد، قولتله لا ..هدفن نفسي إزاي، الله يرحمه ويحسن إليه".

وأضاف: "سليمان عيد نموذج مش هيتحاسب وداخل الجنة وعلى مسئوليتي الشخصية، أنا عشت معاه أكتر من أهله، وعاش في بيتي أكتر ما عاش مع أي حد".

الفنان أحمد السقا أحمد السقا ببرنامج واحد من الناس أحمد السقا سليمان عيد عاش في بيتي أحمد السقا مقدرتش أنزل أدفن سليمان عيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"