نورهان منصور توثق أجمل إطلالتها في ختام عام 2025.. صور

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها على السوشيال ميديا صورًا تستعرض فيها أبرز إطلالاتها التي تألقت بها عام 2025.

ونشرت نورهان الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالات أنيقة وجريئة في العديد منها، والتي تفاعل معها المتابعين، وكتبت: "وداعا 2025.. مرحبًا 2026".

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

ظهرت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

