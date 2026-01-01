إعلان

نورهان منصور توثق أجمل إطلالتها في ختام عام 2025.. صور

كتب : معتز عباس

01:00 ص 01/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نورهان منصور في الجونة
  • عرض 12 صورة
    نورهان منصور على الحصان
  • عرض 12 صورة
    نورهان منصور بفستان صيفي
  • عرض 12 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 12 صورة
    نورهان منصور وتوانا
  • عرض 12 صورة
    نورهان منصور بفستان ذهبي
  • عرض 12 صورة
    نورهان منصور باطلالة ساحرة
  • عرض 12 صورة
    اطلالة شتوية لنورهان منصور
  • عرض 12 صورة
    اطلالة جريئة لنورهان منصور
  • عرض 12 صورة
    فستان رائع لنورهان منصور
  • عرض 12 صورة
    نورهان منصور بالبدلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها على السوشيال ميديا صورًا تستعرض فيها أبرز إطلالاتها التي تألقت بها عام 2025.

ونشرت نورهان الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالات أنيقة وجريئة في العديد منها، والتي تفاعل معها المتابعين، وكتبت: "وداعا 2025.. مرحبًا 2026".

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

ظهرت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

اقرأ أيضا..

"بشعر أبيض".. رامز جلال يؤدي مناسك العمرة في ختام عام 2025

بـ"فستان أنيق" شريهان تكشف عن أمنيتها في عام 2026.. ماذا قالت؟

نورهان منصور انستجرام نورهان منصور السوشيال ميديا إطلالات نورهان منصور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"