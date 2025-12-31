أنغام تتألق في غناء "حالة خاصة" بحفلها في السعودية

"تيجي نسيب" و"لا تهچي".. أنغام تتألق في حفلها الغنائي في السعودية

غنت النجمة أنغام، أغنية "حالة خاصة" بحفلها في المملكة العربية السعودية، احتفالا بالعام الجديد 2026، لتتألق في غنائها مع تصفيق حار من الجمهور.

وتواصل أنغام تقديم باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة في حفلها بالسعودية بليلة رأس السنة.

وينقل حفل أنغام على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر" .

وقدمت أنغام بالحفل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الحب حالة" لأول مرة في الحفل احتفالا بليلة رأس السنة، وهي من كلمات وألحان روزام.