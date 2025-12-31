إعلان

أنغام تتألق في غناء "حالة خاصة" بحفلها في السعودية

كتب : هاني صابر

11:07 م 31/12/2025 تعديل في 11:10 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المطربة انغام
  • عرض 4 صورة
    حفل أنغام في الرياض (1)
  • عرض 4 صورة
    انغام تتالق في حفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غنت النجمة أنغام، أغنية "حالة خاصة" بحفلها في المملكة العربية السعودية، احتفالا بالعام الجديد 2026، لتتألق في غنائها مع تصفيق حار من الجمهور.

وتواصل أنغام تقديم باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة في حفلها بالسعودية بليلة رأس السنة.

وينقل حفل أنغام على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر" .

وقدمت أنغام بالحفل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الحب حالة" لأول مرة في الحفل احتفالا بليلة رأس السنة، وهي من كلمات وألحان روزام.

أنغام تتألق في غناء حالة خاصة النجمة أنغام حفل أنغام في السعودية حفل أنغام في ليلة رأس السنة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"