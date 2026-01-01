"تيجي نسيب" و"لا تهچي".. أنغام تتألق في حفلها الغنائي في السعودية

شاركت المطربة العالمية توني براكستون المطربة أنغام تقديم أغنية ضمن الحفل الغنائي المقام حاليًا في الرياض بمناسبة ليلة رأس السنة والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".

وقدمت أنغام وتوني أغنية ميدلي "لوحة باهتة وUn-Break My Heart"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وسط تصفيق حاد.

وقالت انغام في تقديمها للمطربة "توني بركستون" :"النهاردة واحدة من الأصوات الغربية العالمية اللي عملت في منتصف التسعينيات أداء مش عادي واللي سمعناه في حياتنا وقدرت تغير حياتنا، هي النهاردة هتشاركني وتشرفني وان شاء الله تنبسطوا وتعجبوا بالمفاجأة".

انطلق حفل أنغام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهجي"، تلاقينا".

يذكر أن أنغام احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.