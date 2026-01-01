إعلان

المطربة العالمية توني براكستون تشارك أنغام غناء "لوحة باهتة" في حفلها بالسعودية

كتب : معتز عباس

12:36 ص 01/01/2026
    المطربة توني ميشيل براكستون حفل السعودية
    المطربة توني ميشيل براكستون في حفل الرياض
    انغام تبهر جمهورها بغنائها
    أنغام تطرب معجبيها في حفلها الغنائي (2)
    انغام والمطربة توني ميشيل براكستون
    أنغام تطرب معجبيها في حفلها الغنائي (1)
    انغام تتالق في حفل

شاركت المطربة العالمية توني براكستون المطربة أنغام تقديم أغنية ضمن الحفل الغنائي المقام حاليًا في الرياض بمناسبة ليلة رأس السنة والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".

وقدمت أنغام وتوني أغنية ميدلي "لوحة باهتة وUn-Break My Heart"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وسط تصفيق حاد.

وقالت انغام في تقديمها للمطربة "توني بركستون" :"النهاردة واحدة من الأصوات الغربية العالمية اللي عملت في منتصف التسعينيات أداء مش عادي واللي سمعناه في حياتنا وقدرت تغير حياتنا، هي النهاردة هتشاركني وتشرفني وان شاء الله تنبسطوا وتعجبوا بالمفاجأة".

انطلق حفل أنغام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهجي"، تلاقينا".

يذكر أن أنغام احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.

